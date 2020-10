Auto gaat in vlammen op in Loozen

Jammer van de spatscher­men: raad Hardenberg doet het voorlopig digitaal

16 oktober Nu Mark Rutte elke landgenoot oproept om vooral thuis te gaan werken, stappen Hardenbergse raadsleden ook niet meer op de fiets of in de auto om samen in het gemeentehuis alias ‘de ananas’ te gaan vergaderen. Zelfs niet nu de raadszaal net is voorzien van veertig kuchschermen.