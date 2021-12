Auto in Balkbrug geschampt door vrachtwagen die uit tunnel rijdt

Jaar cel geëist tegen moeder die haar zoontje uit Bergent­heim weghaalde

Een jongen van tien die verblijft op een geheim adres bij een pleeggezing in Bergentheim is in mei meegenomen door zijn biologische moeder, die hem ‘uit een onveilige situatie’ wilde halen en met hem naar het Europese Hof in Brussel wilde stappen. De moeder van 49 jaar dreigt nu een gevangenisstraf te krijgen van een jaar, omdat ze het kind een dag aan het wettige gezag van de Jeugdbescherming onttrok.

29 november