Auto knalt frontaal op stilstaand busje in Dedemsvaart: bestuurder naar het ziekenhuis

OV-ambassa­deurs voorzien 55-plus­sers in Hardenberg en Ommen van tips over reizen met trein en bus

De provincie Overijssel is van mening dat reizen met het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet zijn. Speciaal voor 55-plussers houdt Ervaar het OV daarom een inloopspreekuur in Hardenberg en Ommen, waarbij tips en adviezen over het reizen per bus en trein worden gedeeld.

15 februari