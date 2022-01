Auto knalt hard op boom in Dedemsvaart: bestuurder naar ziekenhuis

Buurman voorkomt woning­brand in Dedems­vaart door fikkende vouwstoel van balkon af te gooien

Een doortastende bewoner voorkwam gisteravond ternauwernood een woningbrand in een appartementencomplex in Dedemsvaart. Op het balkon van zijn buurvrouw stonden een tuinstoel en plaid in brand, vermoedelijk als gevolg van vuurwerk. Hij bedacht zich geen moment en greep in.

