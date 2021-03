Auto knalt op vrachtwagen bij Balkbrug: vrouw gewond

Lentezon ontdooit het Vechtdal: schaatsen zijn ingeruild voor fiets, camper of wandel­schoe­nen

21 februari De schaatsen in het vet, de fiets en motor uit de schuur. Van min 10 naar plus 15 a 16. De winterse kou heeft plaats gemaakt voor een aangenaam lentezonnetje. Het Vechtdal heeft in een week tijd, dat is 168 uren, een ware metamorfose ondergaan.