Auto komt in aanrijding met trein bij spoorovergang in Hardenberg: één slachtoffer naar het ziekenhuis

Na vervanging van opgestapte Jonathan (19) is gemeente­raad Ommen weer compleet

ZIjn voorganger werd in maart als 18-jarige het jongste raadslid van Ommen. Eind juli stapte Jonathan van Elburg op, waardoor zijn zetel in de gemeenteraad vacant was. Met de benoeming van Igor Pikkert (38) is de vierde CDA-stoel sinds donderdag gevuld en telt de gemeenteraad weer zeventien leden.

2 oktober