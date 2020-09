Auto raakt boom en eindigt op de kop in Lutten

SCD'83 uit Dedems­vaart smacht naar seizoens­start, maar waakt voor corona: met de koffietank langs het veld

29 augustus Na maanden van trainen en hier en daar een oefenpotje gaat de bal in het amateurvoetbal vandaag weer écht rollen. Bekervoetbal, voor het eerst gaat het om keiharde punten. Maar ook corona blijft een geduchte tegenstander, weten ze bij SCD’83 in Dedemsvaart, dat net als alle clubs voor de vuurproef staat. ,,Is het druk in een kleedkamer? Wacht dan even.”