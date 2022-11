Auto rijdt voortuin in: ‘We zaten voetbal te kijken en zagen opeens twee koplampen door de gordijnen’

Een automobiliste is gisteren met haar auto de tuin van een huis aan De Esch in Gramsbergen in gereden. De argeloze bewoners hadden niet meteen in de gaten wat er aan de hand was. ,,Tot we opeens twee koplampen door de gordijnen zagen schijnen.”