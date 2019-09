Autoblubberen Rheeze wordt nieuw leven ingeblazen

Geert Bouwhuis, Leah Hofsink en Henk en Martine Kremer zijn de initiatiefnemers. ,,Blubbering is te gaaf om het weer niet door te laten gaan. Hier is het 27 jaar geleden begonnen. Het is ook een grote hobby van ons en van veel anderen”, vertelt Hofsink. ,,Daarom hebben we een stichting opgericht, het is een financieel plaatje. Wat verdiend wordt aan het blubberen, blijft dan gewoon in de stichting”, vult Kremer aan. De entreeprijzen zijn anders dan voorgaande jaren. Kinderen tot 10 jaar zijn gratis. Ook zullen er opvallend veel reclamedoeken hangen rondom de bak met modder. Ze zijn actief geweest met promotie van deze dag. De milieuregels zijn volgens Bouwhuis niet zo complex. Er is een regel: onder de auto moeten de eventuele oliedruppels worden opgevangen.

Zeiknat

De bak is donderdagochtend bijna uitgegraven. Straks komt er een grote giertank die alles zeiknat gaat maken. Niet alle deelnemers zullen daardoor de overkant halen. In de standaardklasse zeker niet, maar de ‘Grande 4x4 klasse’ zal er waarschijnlijk geen moeite mee hebben. Kremer is in zijn nopjes met de negen deelnemers in die klasse. ,,Ook John Kloppenberg uit Dalfsen komt. Zijn auto heeft veel vermogen, rijdt op ethanol. We zijn erg blij dat we hem hebben binnengehaald.” Die klasse zal veel decibellen uitstorten over het vredige landschap van Diffelen en Rheeze. ,,Ja, de auto van Kloppenberg. Die is echt erg. Maar het geluid is maar even te horen, in een paar seconden zijn ze er al door. Daardoor is dat geluid toegestaan”, vertelt Hofsink en vertelt dat de omwonenden net zo gek zijn op deze sport als de deelnemers zelf.