Autodief steelt stuur en autocomputer in Hardenberg

Het gaat volgens de politie om twee Volkswagens en één Audi. Bij de inbraken zijn de autoruiten ingeslagen. ,,Er is een autocomputer weggenomen en een stuur met airbag. Dat airbag zou geld op kunnen leveren", zegt een woordvoerder van de politie Hardenberg. Via social media heeft de politie een getuigenoproep gedaan, omdat de zoektocht naar de dader of daders moeizaam verloopt. ,,Er is totaal niks over bekend. We tasten helaas in het duister.”