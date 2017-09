Automobilist ramt auto, rijdt door

'Inbreker' in Dedemsvaart blijkt zoon van bewoners

23 september Wat doe je als je midden in de nacht iemand ziet lopen in het huis van je buren die op vakantie zijn? Een buurtbewoner in Dedemsvaart belde afgelopen nacht de politie. De 'inbreker' bleek echter weinig kwaads in de zin te hebben.