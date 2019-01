Automobilist slaat over de kop bij crash in Lutten

Hardenberg­se schouwburg trekt nieuw publiek met blinden­tolk en theater­arts

25 januari Als dit seizoen niet weer een bezoekersrecord zou worden gehaald in het Hardenbergse theater De Voorveghter, zou directeur Jan Maarten Veurink zijn schoenen opeten. Een gewaagde weddenschap, want in 2017 werden 30.000 gasten verwelkomd, en vorig seizoen stopte de teller bij 31.500 verkochte kaarten. Maar Veurink kan opgelucht ademhalen en hoeft niet op zoek naar een geschikt recept om zijn lederen schoeisel langzaam te laten garen. ,,Gisteren hadden we al 30.000 kaarten verkocht, dat is al 67 procent van alle beschikbare plaatsen. Landelijk schommelen de bezettingspercentages rond de 60 procent. En we zijn nog maar net halverwege het seizoen, dat nieuwe record komt er zeker.’’ Om ook nieuw publiek te trekken, blijft De Voorveghter constant ‘aan de Vecht’ timmeren. Met vanaf vandaag het jaarlijkse Nationaal Theaterweekend met open huis, en in maart de eerste voorstelling met een blindentolk.