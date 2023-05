Automobilist vlucht na aanrijding met scooter in Veenoord

invloedrijk Bornse Stephanie vertelt hoe structuur, veiligheid en regelmaat haar houvast geven in haar drukke leven

Mensen inspireren elkaar. De serie Invloedrijk laat zien hoe ze elkaar beïnvloeden en van elkaar leren. In deze aflevering vertelt de Bornse Stephanie van den Kieboom, docent digitale geletterdheid aan het Erasmus in Almelo, hoe scholieren haar de ongeremdheid teruggaven die ze aan het verliezen was. „Ik ben een flapuit gebleven.”