Automobiliste slaat over de kop en eindigt in aardappelveld in De Krim

GROUNDHOPPEN Brabantse groundhop­per kijkt ogen uit bij HHC: “Uniek sportpark”

1 september Hij bezocht al minstens 250 stadions en sportparken in heel de wereld, maar een bezoek aan HHC Hardenberg stond hoog op zijn lijstje. Groundhopper Theo van Gestel maakte in het laatste zomerse weekend de oversteek vanuit het Brabantse Steensel om eens in Hardenberg rond te kijken. En hij heeft er geen spijt van.