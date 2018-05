Averij dreigt voor stadshaven Hardenberg

Watersportvereniging Hardenberg blijft streven naar het realiseren van een passantenhaven en ophaalbrug in Hardenberg vóór het begin van het nieuwe vaarseizoen in 2019.

De uitkomst van de raadsvergadering, waarin het college van burgemeester en wethouders dinsdagavond van de raad opdracht kreeg te onderzoeken of een gezamenlijke accommodatie met de kanovereniging mogelijk is, brengt daar geen verandering in, zegt WSV-voorzitter Everhard Brunink. ,,Het is heel snel, dat realiseren we ons ook wel, maar toch blijven we gaan voor het voorjaar van 2019. Dat is voor ons een belangrijk moment en we hebben zo ook een stok achter de deur.''

Alternatieven

Het plan voor de verhuizing van het clubgebouw van de Kanovereniging Hardenberg-Vecht naar de wildwaterkanobaan in het Vechtpark, kreeg dinsdag zoals gemeld geen groen licht van de gemeenteraad. De natuur op de beoogde locatie langs de Vecht, waar bijvoorbeeld bedreigde patrijzen huizen, zou er door geschaad worden. Via een amendement dwong de raad af dat wethouder Martijn Breukelman moet kijken naar alternatieve locaties, samen met de besturen van de kano- en watersportverenigingen.

Meedenken

WSV Hardenberg wil een locatie in de stad, tussen de beide Vechtbruggen in de Europaweg en De Brink. Daar wil de club van Brunink ook een multifunctionele ruimte met havenkantoor en sanitaire voorzieningen, eventueel uit te breiden met stadsstrandje, camperplaatsen en zompenwerf. ,,We willen daarover graag in overleg met de gemeente en de kanovereniging'', zegt Brunink, vooruitlopend op de bestuursvergadering van komende maandag. Daar wordt ook gesproken over een ledenvergadering. ,,We willen onze leden graag laten meedenken.''

Vóór zomer

Wethouder Breukelman kreeg in het amendement de tijd tot oktober, maar probeert al vóór het zomerreces met een geschikte alternatieve locatie te komen. Naar het plan voor een ophaalbrug in De Brink, nabij uitspanning de Troubadour, heeft de nieuwbakken wethouder nog niet gekeken. ,,Ook qua benodigde investering moeten we daar nog eens goed naar kijken'', zei Breukelman gistermiddag in het persgesprek van B en W. Voorzitter Minko Kerssies van de Kanovereniging Hardenberg-Vecht wil het besluit van de gemeenteraad eerst bespreken in het bestuur en komt pas daarna met een reactie.

