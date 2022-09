Azc Hardenberg opent poort op Burendag: buurman Eddy gaat nu niet

Hardenberg oppert proef met ‘minisamen­le­ving’ in azc: ‘Laat bewoner meedraaien als beveiliger’

Burgemeester Offinga wil onderzoeken of een proef van een ‘minisamenleving’ in het azc Hardenberg haalbaar is. Zo zouden asielzoekers zelf een bijdrage kunnen leveren aan een betere naleving van de openbare orde in hun nieuwe leefomgeving.

23 augustus