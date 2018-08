Baas transportbedrijf na bizarre inhaalactie op N36: Mijn chauffeur heeft drama voorkomen

Zes winkels open op eerste Dedems­vaart­se koopzondag

6:30 Zes winkels doen zondag 19 augustus mee aan de eerste van drie opeenvolgende koopzondagen in Dedemsvaart. Nadat de afgelopen weken drie zondagen achtereen winkels in Hardenberg voor het eerst hun deuren mochten openen, is nu de op één na grootste kern in de gemeente Hardenberg aan de beurt in de zomerse proef met koopzondagen.