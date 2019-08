Bakker Ubels belooft andere wind in molen Radewijk

Er gaat een andere wind waaien bij de molen in Radewijk in de gemeente Hardenberg. Zorgorganisatie Baalderborg is gestopt met bakken en de ervaren bakker Pieter Ubels (65) uit Dedemsvaart wil de bakkerij laten herrijzen. Met workshops en goede kwaliteit brood wil hij nieuwe klanten aan zich binden.

Volledig scherm Korenmolen Windlust en daarnaast het winkeltje met streekproducten. © FFU press agency

Ubels weet waar hij aan begonnen is. De bakkerij was in handen van Baalderborg, de zorgorganisatie voor ouderen, gehandicapten en jeugd. De bakkerij bouwde in de loop der jaren bepaald geen goede naam op. Ubels heeft een zorgenkindje overgenomen. De omzet van het van oorsprong goed lopende bedrijf is in de afgelopen jaren gedaald met zo’n 60 procent. Ubels stelt dat hij vanaf nul begint. Dat komt onder meer omdat het klantenbestand, dat door Baalderborg is opgebouwd, niet door Ubels worden ingezien in verband met de wet op de privacy.

Einde verhaal

De woordvoerder van Baalderborg stelt. ,,We zijn gestopt met de bakkerij omdat het geen winstgevend bedrijf was. We hebben de huur opgezegd en daarmee hebben we afstand gedaan van deze activiteit.” Voor de zorginstelling is het echt einde verhaal. Er worden daarom geen namen van klanten gegeven aan de bakker die het overneemt.

De nieuwe bakker in Radewijk is er een met veel ervaring. Ubels zit al 48 jaar in het vak. ,,Ook in Nieuw Zeeland heb ik een bakkerij gehad. Maar door heimwee gingen mijn vrouw Wilma en ik weer terug. Tot 2014 heb ik bakkerij Oegema in Dedemsvaart gerund. Daarna ben ik andere dingen gaan doen. Maar het bakkersvak trok me en daarom besloot ik de bakkerij in de molen van Radewijk over te nemen. Mijn leeftijd is geen probleem. Het is nooit mijn bedoeling geweest om te stoppen met werken.”

Workshops

Nieuw zijn ook de workshops die in de molen worden gegeven. Volgens Ubels weten de meesten wel hoe je een cake moet bakken. Een brood vraagt meer kennis. Via social media en een nog te bouwen website wordt hierover meer bekend gemaakt. En dan is er natuurlijk de winkel, onder de wieken van de oude molen. ,,Eerst is deze alleen in het weekend geopend. Met ook de bakmixen, zoals dat altijd al zo was. Maar we gaan echt vers brood leveren, ook op bestelling. Het assortiment moet niet te groot worden. Ik ben tot nu toe de enige die aan het bakken is. Met volkoren, spelt en koolhydraatarm brood gaan we ook op de boerenmarkt staan in De Krim. Zo maak ik bakkerij in de molen weer bekend. Gelukkig bellen er inmiddels al mensen voor een bestelling.”