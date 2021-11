Balkbrug en Ommen maken zich hard voor behoud scholierenbuslijn: ‘Kinderen laat je in de winter niet langs een bos fietsen’

De toekomst van buslijn 31, die dagelijks tussen Hoogeveen, Balkbrug en Ommen pendelt en leerlingen naar meerdere scholen in die laatste plaats brengt, staat op het spel. En dat levert onrust op in verschillende plattelandskernen op de route. Met name in Balkbrug maken ze zich zorgen over de rechtstreekse verbinding met Ommen, zegt Plaatselijk Belang-voorzitter Henk Brouwer. ,,Kinderen maken dagelijks gebruik van de bus om bij de lagere school te komen. Die kun je in de winter niet op de fiets kilometers langs het bos laten gaan.”