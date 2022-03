Balkbrug heeft na hulp van gastgezinnen meer ruimte voor vluchtelingen uit Oekraïne: ‘Bij de kerk staat een heel mooi gebouw’

Het ontbreekt nog aan een douche, maar nu die bij een lokale leverancier van campingunits is geregeld, lijkt volgens inwoners daar niets de opvang van Oekraïners bij de Brugkerk in de weg te staan. In gebouw De Schutse, achter het gebedshuis, is mits de gemeente Hardenberg toestemming verleent plek voor zo'n 15 à 20 vluchtelingen. ,,Maar we beginnen met dagactiviteiten”, zegt Marjan Ouwejan, van de kerk. ,,Daarna gaan we voor permanente opvang.”