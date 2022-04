Balkbrug in Actie wil duofiets voor hele dorp: 'Gewoon samen genieten’

Via drie evenementen, waarvan de Balker Bike-Run in het weekend van 10 en 11 september de grootste is, hoopt Balkbrug in Actie genoeg geld bijeen te sprokkelen voor de aanschaf van een elektrische duofiets. ,,Een fiets die door iedereen gebruikt kan worden’’, zeggen Carien Schotmeijer, Tanja Bennink en Angelique Holtman namens de organisatie. ,,De fiets is bedoeld voor jong en oud, met of zonder beperking. Gewoon om samen te fietsen en te genieten van de prachtige omgeving.’’