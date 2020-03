Balkbrug maakt plannen voor inrichting dorpsplein na aanleg onderdoorgang

Iris wil losloop­veld voor honden in Bergent­heim

3 maart Iris Nomden krijgt haar hond pas over een paar maanden, maar pleit nu al voor een omheind hondenlosloopveld in Bergentheim. Ze is daarom een petitie gestart, heeft vorige week geflyerd in het dorp en ze had een spreekuur in buurthuis ‘Veur Mekaar’.