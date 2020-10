Balkbrug vraagt meer geld voor facelift sportpark: nog financieel gat van 215 mille dichten

Dieven trekken Harden­bergs restaurant Amused leeg: ‘Na corona wéér een tegenslag’

30 september De klap van de nieuwe coronamaatregelen was nog amper verwerkt of restaurant Amused uit Hardenberg kreeg al de volgende dreun te verduren: inbrekers zetten in de nacht van maandag op dinsdag de hele zaak op z'n kop. Ondanks de schrik openen de vastberaden eigenaren vanavond ‘gewoon’ de deuren. ,,We mogen onze gasten niet teleurstellen.”