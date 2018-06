Balkbrug wil meer geld voor dorpsvisie

Het dorp kreeg 50.000 euro voor een eigen 'dorpsregisseur', maar dat budget is bijna op. Daarom vroeg Smits om niet alleen voor Balkbrug, maar voor alle 29 kernen structureel subsidie te verstrekken om eigen initiatieven uit te kunnen voeren.

Wethouder Luiten

Binnenkort gaat de 'dorpscoalitie' daarover om tafel met wethouder Gitta Luiten, maar Smits en de zijnen vonden het ook belangrijk om de gemeenteraad alvast te informeren. Mirjam Klok (VVD) en Heidi Mensink (CDA) stelden meteen al voor om eens met een delegatie uit de gemeenteraad te komen praten met de Balkbrugse 'bruggenbouwers'. Waarop Smits reageerde dat het ook slim van de gemeente zou zijn geweest als Balkbrug 2025 in het gemeentehuis had mogen aanschuiven bij het bespreken van de woningbouwplannen op het terrein van de opgedoekte zaal Takens.

Voorcafé

Vanuit het dorp was er bijvoorbeeld voor gepleit om in het plan voor 25 woningen het originele karakteristieke 'voorcafé' van Takens te behouden. ,,De nieuwbouw zou ook in die stijl passen, maar de voorgelegde plannen lijken er niet op'', stelde Smits.

De woningbouw op terrein Takens stond ook als laatste punt op de agenda van deze raadsvergadering. Met de vraag of voor dit plan een milieu-effectrapportage ('mer') nodig was, vanwege mogelijk negatieve effecten voor flora en fauna. Volgens PvdA-raadslid Rein Jonkhans huizen in het oude pand onder andere gierzwaluwen en vleermuizen, maar is alternatieve nestgelegenheid heel eenvoudig te realiseren in de nieuwe woningen. Wethouder Martijn Breukelman benadrukte dat in de broedperiode niet wordt gebouwd of gesloopt, met het oog op de zorgplicht voor flora en fauna.

Voorgevel