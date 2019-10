Balkbrugse chef-kok Gerwin Brand bakt ambachtelijk zuurdesembrood: met achttien jaar oud deeg

Waterzuive­ring Dedems­vaart wordt ook energiecen­tra­le

4 oktober Op acht van de 23 rioolwaterzuiveringen van waterschap Vechtstromen worden nog dit jaar in totaal 20.000 zonnepanelen geplaatst. Het grootste zonneveld komt bij de zuiveringsinstallatie in Dedemsvaart, waar ook de meeste ruimte voorhanden is, vertelt communicatieadviseur Rob Spit. ,,Daar komen welgeteld 5.746 zonnepanelen. Dat is heel bijzonder, want in Dedemsvaart wekken we straks 180 procent op van de eigen energiebehoefte die nodig is voor het zuiveren van het afvalwater. Maar liefst tachtig procent van die opgewekte stroom leveren we daar dus terug aan het elektriciteitsnetwerk. Nergens anders is dat percentage zo hoog.’’