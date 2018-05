Ballonvaarders haperend van start op NK in Gramsbergen

,,'s Avonds konden we maar één opdracht laten uitvoeren'', vertelt mede-organisator Gerjan Kleefman die het NK Ballonvaren naar recreatiepark 't Hooge Holt in Gramsbergen haalde. ,,Dat kwam door het slechte weer op Hemelvaartsdag. In de ochtenduren was er veel regen, 's avonds was er heel veel wind. Maar de 29 deelnemers aan dit Open NK waren al lang blij dat ze konden beginnen, want ze waren heel zenuwachtig en de spanning liep alleen maar op zolang ze niet konden varen.''

Geldig NK

Vrijdag waren de meteorologische omstandigheden gelukkig een stuk beter. Toen konden de piloten in de ochtenduren vijf opdrachten uitvoeren. ,,Daardoor hebben we inmiddels een geldig kampioenschap'', constateert Kleefman opgelucht. ,,Voorwaarde is dat er minimaal twee vaarten worden gehouden met minimaal drie opdrachten.'' Vrijdagavond konden de piloten hun peervormige ballonnen opnieuw met hete lucht volblazen, waarbij ze drie opdrachten moesten uitvoeren.

Vossenjacht

Zoals een soort vossenjacht: nabij de rondweg Gramsbergen, op twee kilometer afstand van de Duitse grens, moesten de ballonnen opstijgen en koers zetten richting 't Hooge Hoolt waar een andere ballon het luchtruim koos die ze vervolgens een half uur lang moesten volgen. ,,Als dat minimaal 25 minuten lang lukt krijg je al punten, als ze de 30 minuten vol maken krijgen ze de volle duizend punten per opdracht'', legt Kleefman uit. Bij een andere opdracht moesten de piloten een doel naderen en daar hun 'marker' op gooien. Zo'n marker is een gekleurd zandzakje met een lang lint eraan. In de laatste opdracht van gisteravond moesten de ballonvaarders hun kunnen tonen op gebied van varen op de apparatuur. Met een 'gps-logger' moesten ze op het juiste moment hun positie doorgeven.

Slecht weer

Het NK Ballonvaren duurt nog tot en met zondag. Zaterdag 12 mei staan nog twee vaarten gepland, zondagochtend is de laatste vaart. ,,Maar de weersverwachtingen voor zondag zijn slecht, dus het is maar de vraag of er dan ook nog gevaren kan worden.'' Voordat de piloten vrijdagavond aan hun derde vaart begonnen, stond Roy Gommer uit het Drentse Dalen aan de leiding voor het Open NK. David Spilhoorn voerde het klassement voor het Belgisch kampioenschap aan. ,,Maar de verschillen zijn klein, het is nog heel spannend'', aldus Kleefman.

Opdrachten

De ‘task-briefings’, waarin de piloten worden geïnformeerd over de opdrachten, zijn steeds om 05.00 en 18.30 uur in 't Hooge Holt. De 29 piloten komen uit Nederland, België, Denemarken, Groot-Brittannië, Hongarije, Litouwen, Polen, Tsjechië en Zweden. Deelnemers, crew en officials verblijven vanaf Hemelvaartsdag in bungalows op ’t Hooge Holt. Het weiland van boer Bras, hemelsbreed circa 500 meter van het park, is ‘launch and landingfield’, ofwel start en finish. Vooraf wordt niet bekend gemaakt waar de ballonnen vertrekken, dat kan vanaf het park zijn maar het kan ook dat de ballonnen vanaf een andere startplaats naar het park moeten varen.