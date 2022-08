‘Bankmedewerkers’ slaan toe in Balkbrug, maar politie betrapt duo met veel geld in auto

Drie inwoners van Balkbrug zijn in juli opgelicht door twee mannen die zich voordeden als bankmedewerkers. De politie slaagde er na drie pogingen in om de twee verdachten op te sporen. De twee mannen waren nog in Balkbrug en konden bij hun auto worden gearresteerd. In de auto vond de politie een grote som geld.

Het eerste slachtoffer van deze bankpasfraude werd op 21 juli rond 12.00 uur gebeld door iemand die zich voordeed als de medewerker van de bank. De oplichter vroeg het slachtoffer of ze wist dat er die dag 3000 euro van de rekening werd afgeschreven. De geschrokken vrouw zei van niks te weten en kreeg vervolgens de opdracht om op de computer in te loggen bij haar bank.

De zogenaamde helpdeskmedewerker vroeg haar om de pincode én om de opnamelimiet te verhogen. Er zou iemand komen om de bankpas op te halen aan huis. Anderhalf uur later stond een jongeman voor haar deur om de pas in ontvangst te nemen. Hij beweerde binnen een half uur terug te komen. De vrouw vertrouwde de zaak niet en schakelde de buurman in, waarna meteen de politie werd gealarmeerd. Er bleek ondertussen 5000 euro van haar rekening te zijn gepind in Dedemsvaart.

Niet opdagen

Even later kregen de agenten een vergelijkbare melding ergens anders in Balkbrug. Daar zouden de criminelen een kwartier later de bankpas komen ophalen. De politie wachtte de oplichters daar op, maar er kwam niemand opdagen. Tegen 17.00 uur kwam er echter weer eenzelfde melding, maar de agenten mistten de dader net.

Met een signalement in de hand en aanwijzingen waar de verdachte heen was gelopen, gingen de agenten op zoek naar de dader. Iets verderop zagen ze twee mannen in een auto die op de weg geparkeerd stond. Een van hen voldeed aan het signalement dat de slachtoffers hadden opgegeven. In de auto lag 5000 euro.

De twee 21-jarige inzittenden van de auto, afkomstig uit Kerkrade en Rotterdam, werden aangehouden. De auto werd voor onderzoek in beslag genomen. De politie vond daarin nog een groot geldbedrag en verdachte spullen.