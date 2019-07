Basisscholen De Krim gaan samen verder onder een dak

CBS De Bon en OBS De Klimop gaan straks samenwonen in een gloednieuw gebouw naast de nieuwe multifuntionele accomodatie (MFA) in De Krim. Er zijn meerdere locaties onderzocht, de locatie aan de Beukenlaan kwam als beste uit de test en beschikt over voldoende ruimte. Het plan is dat de scholen het nieuwe schoolgebouw in 2023 gaan betreden met ongeveer 170 kinderen.

Beide basisscholen zijn over een paar toe aan nieuwbouw en hebben de voorkeur uitgesproken samen in een gebouw te willen met een verdieping. Over een eventuele fusie wordt nog niet gesproken door de scholen. De gemeente is blij dat de scholen samen willen wonen. ,,Door de samenwerking zijn de scholen beter voorbereid op de toekomst en kunnen ze goed inspelen op veranderingen”, aldus wethouder Gitta Luiten. De nieuwbouw van de scholen komen bij de MFA, waardoor het zorgt voor nog meer contact tussen inwoners van de Krim. ,,Dat is goed voor de leefbaarheid.’’

Locaties

De locatie aan de Beukenlaan kwam als beste naar voren, aangezien deze locatie in de buurt van woningen ligt waar de meeste kinderen vandaan komen. Ook is de locatie goed bereikbaar en komt er in de buurt een bibliotheek en een sporthal. Volgens de gemeente is het ook een wens van het dorp, om de scholen bij de MFA te bouwen. De andere opties voor de scholen waren de huidige locaties van de basisscholen, bij het korfbalveld aan de Jupiterstraat en bij dorpshuis De Planeet. Het is nog niet duidelijk wie de eigenaar wordt van de nieuwbouw en wie het gebouw gaat beheren en exploiteren. Ook moet nog worden uitgewerkt op welke niveaus en onderdelen de scholen gaan samenwerken.

MFA