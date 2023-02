Basisschool in Noordscheschut sluit na 86 jaar de deuren: te weinig leerlingen

,,Het is natuurlijk nooit leuk dat een school die decennia in een dorp heeft gestaan moet sluiten”, zegt bestuursvoorzitter Béjanne Hobert van stichting Primenius, waar Het Blokland onder valt tegen Dagblad van het Noorden. ,,Maar we zijn er in de afgelopen jaren helaas niet in geslaagd om de instroom van leerlingen te vergroten. Het onderwijzend team gaf aan dat de groepen te klein werden om de kinderen een goed pedagogisch klimaat te kunnen bieden.”