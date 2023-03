BBB-lijsttrekker denkt dat herstel van vertrouwen Groningers jaren duurt: ‘Het gaat een generatie kosten’

Groningers zijn hun vertrouwen in de landelijke politiek helemaal kwijtgeraakt, door de gaswinning en door de manier waarop de schade van de aardbevingen jarenlang is afgehandeld. ,,Vertrouwen is heel ver weg, het wantrouwen is heel breed en zit heel diep. Alle brokstukken moeten opgeraapt en herbouwd worden. Hier is iets compleet verkeerd gegaan. Het gaat een generatie kosten voor de achterdocht en het wantrouwen een klein beetje verzacht zijn”, zegt Gouke Moes, lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Groningen. Bij de Statenverkiezingen van woensdag zou BBB vanuit het niets de grootste partij in de provincie kunnen worden.

Moes is zelf ook gedupeerde. Hij heeft een boerderij bij Den Ham, ten noordwesten van de stad Groningen. Die moet gesloopt en opnieuw opgebouwd worden. ,,In de stenen muur van onze stal zat een scheur, je kon je vinger erin steken. Die is erkend als aardbevingsschade. Diezelfde scheur ging door in de mestkelder van gewapend beton, en daarvan werd gezegd dat het onmogelijk aardbevingsschade kon zijn. Het voelt zo gemeen, je kunt niet functioneren met een overheid die je zo behandelt. Die reparatie heb ik uit eigen zak moeten betalen.”

Het zijn volgens Moes niet de aardbevingen zelf die voor het wantrouwen zorgen. ,,Dat er aardbevingen ontstaan, daarvan kun je zeggen dat het pech is, dat mensen dit vroeger niet hadden verwacht. Een overheid kan een fout maken. Maar daar volgt het onrecht op. De overheid doet of ze geen fouten maakt en het aan de burger ligt. Je voelt je in de steek gelaten en platgewalst.”

De meeste partijen in Groningen, van links tot rechts, willen dat de gaskraan helemaal dicht gaat. JA21 en Forum voor Democratie willen juist dat de gaswinning stijgt. BBB zit daar tussenin: in het verkiezingsprogramma staat dat de gasproductie niet omhoog mag. Moes: ,,We hebben dat eind vorig jaar geschreven. Toen gierden de gasprijzen omhoog en was de levering van gas onzeker door de oorlog in Oekraïne. Als het mensenlevens zou kosten wanneer je geen gas hebt, als je ziekenhuizen open moet houden en mensen mogelijk doodvriezen, zullen mensen snel kiezen om de gaskraan een week langer open te houden. Groningers zijn begaan met hun medemens. Gelukkig is de winter met een sisser afgelopen. Als we dat toen hadden geweten, hadden we gezegd: de kraan gaat dicht.”

Ook gedupeerden in Drenthe en Friesland

Het gaat niet alleen om Groningen, benadrukt Moes, de schade houdt niet op bij de grens. Er zijn ook gedupeerden in Drenthe en in Friesland. In die laatste provincie is ook veel weerstand tegen de gasboringen, die op 68 locaties in de provincie worden gehouden. De meeste partijen willen dat er niet of minder wordt geboord en dat er geen nieuwe gaswinningslocaties bijkomen. De NAM wil graag dat er bij Ternaard en in de Waddenzee wordt geboord naar gas, maar de inwoners, gemeente, provincie en Tweede Kamer zijn tegen. De regering moet in maart een besluit nemen.

,,De Waddenzee is een uniek gebied, dat is niet uit te drukken in economische waarde”, stelt de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Van de Friese coalitiepartijen verzet ook de PvdA zich tegen alle vormen van gaswinning. Het CDA wil vooral meer zeggenschap en dat een deel van de winst naar Friesland gaat. BBB, die in de peilingen groot lijkt te worden in Friesland, wil meer compensatie voor omwonenden.