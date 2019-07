Bedreigingen maakt ook windmolenbouwers in Dedemsvaart voorzichtig

De hekken bakenen het terrein zorgvuldig af, camera's hebben eventuele onverlaten snel in de gaten en borden met daarop de waarschuwing dat hier Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht geldt, laten aan duidelijkheid niets te wensen over: verboden toegang op het terrein waar de komende maanden tien windmolens zullen verrijzen. Niet omdat het zo geheimzinnig is wat er allemaal gebeurt rond het project, maar meer omdat de bouwers van windpark De Veenwieken veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Zeggen ze zelf althans. ,,Dit is een bouwterrein, en daar gelden nu eenmaal strikte regels. Er komt nog een keer een soort open dag. Dan kunnen onder meer omwonenden precies zien wat we aan het doen zijn.”

Puzzelstukken

De afgelopen dagen zijn de eerste puzzelstukjes van de turbines via een exceptioneel transport aangeleverd. Of stukjes? Zeg maar gerust reusachtige onderdelen, die nu op de grens van gemeenten Hardenberg en Ommen en ten zuiden van Dedemsvaart klaarliggen om in elkaar gezet te worden. Zo komt de ashoogte op een slordige 98 meter te liggen en draaien de wieken - in windmolenwereld noemen ze die rotorbladen - straks rondes van 103 meter, wat de tiphoogte weer naar net geen 150 meter tilt. ,,De stukken komen uit Duitsland, Zweden en Almelo. En dan komt de kraan eveneens in delen, want ook die moet eerst opgebouwd worden. Daarna gaat het echt de lucht in, vermoedelijk de eerste weken van augustus. De rotorbladen zijn daarbij de meest kritieke onderdelen. Die kunnen we alleen plaatsen als het windstil is.”

Het woord wordt daarbij gedaan door een van de medewerkers die de bouw begeleidt. Een heel verhaal, in het projectkantoor dat initiatiefnemers Pure Energie en De Wieken langs de Schapendijk hebben gebouwd. Maar toch liever anoniem, waarbij de recente onverkwikkelijkheden in Drenthe ontegenzeggelijk een rol spelen. Daar worden de bouwers van en initiatiefnemers achter windmolenparken door tegenstanders bedreigd, en op dusdanige wijze dat zelfs van ‘terreur’ wordt gesproken. Zo werden vorige maand nog drie mannen uit Groningen en Drenthe aangehouden voor betrokkenheid bij de bedreigingen en zijn diverse huiszoekingen verricht. En maandag bracht de politie daar naar buiten dat nieuwe dreigbrieven zijn verzonden.

Foto's gecensureerd

Het maakt dat ze bij windpark De Veenwieken toch iets voorzichtiger zijn, hoewel het in Dedemsvaart en omstreken met het sentiment in ieder geval vergeleken met de noordelijke provincies meevalt. Er zijn tegenstanders - nog altijd staan er in de omgeving protestborden - maar die laten de bouwers in ieder geval hun gang gaan. Bij eigen foto's van de realisatie van De Veenwieken worden niettemin bedrijfsnamen met een computerprogramma weggehaald. Plaatjes schieten op het terrein zelf hebben ze liever ook niet, alleen als er dan achteraf wordt gecensureerd. Onder meer door het lakken van kentekens of het verduisteren van logo's op t-shirts. Al zijn ze nog zo klein, want een digitale foto valt doorgaans ver in te zoomen. En zo wordt de suggestie gewekt dat kraanwagens, heftrucks en andere voertuigen zonder reclame-uitingen worden ingezet. Uit voorzorg, je weet het maar nooit, hoewel het toch de werkelijkheid enigszins verdraait. Vanuit het projectkantoor: ,,Hier spelen die bedreigingen niet, maar als zoiets komt, dan komt dat. Daar kun je verder weinig mee.”