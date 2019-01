Beer Tad moet Hardenbergse jeugd milieubewust maken

Alle kinderen in Hardenberg krijgen dit jaar een boekje over beertje Tad. Het moet hen laten nadenken over allerlei zaken die met ons milieu te maken hebben. Eberhard Dijkhuis, een van de initiatiefnemers: ,,Jongeren zijn de toekomst en het is nu aan ons om deze generatie bewust te maken.’'

Beer Tad houdt het langer vol, is de titel van het door Karin Luttenberg getekend en geschreven boek. Het is bedoeld om jongeren op een aansprekende manier kennis te laten maken met de circulaire economie. Zo’n economie maakt nieuwe producten alleen van gerecyclede grondstoffen en gebruikt alleen groene energie.

Kenniscentrum

,,We leggen de focus op jongeren’', zegt Eberhard Dijkhuis van Hibertad Hardenberg. ,,Bij ons kenniscentrum komen veel jongeren over de vloer. Zij zijn de toekomst en het is nu aan ons om deze generatie bewust te maken van de mogelijkheden van de circulaire economie.’’ Een groot aantal instellingen in de gemeente Hardenberg werkt mee aan de totstandkoming van de Nieuwe Economie, een samenleving die onder meer energieneutraal en circulair is. Daaronder de gemeente Hardenberg, Kenniscentrum Hibertad, Vechtdalprojecten en Windesheim. Met elkaar werken ze samen om de Nieuwe Economie vorm te geven, waarbij naast jongeren ook ondernemers een hoofdrol spelen. De initiatiefnemers hopen dat de jeugd op een andere manier leert omgaan met het klimaat, de beperktheid van de grondstoffen en de energie in de eigen omgeving.

Betaalbaar

,,Ja en nee’', antwoordt Dijkhuis op de vraag of de mensen niet moe worden om continu over het klimaat en energiebesparende maatregelen te praten. ,,Voor de particulier is het misschien wel heel veel ineens en het is zeker niet altijd betaalbaar voor iedereen. Daar moeten we ons bewust van zijn. De ondernemer heeft een andere insteek. Hij wil weten wat mensen drijft om duurzaam te leven en kan mogelijk ook zelf circulair inkopen.’’ In de gemeente Hardenberg wordt al meer dan twintig jaar gewerkt aan duurzame doelen. Onder andere de Stichting 2015 heeft zich stevig ingezet om de Millenniumdoelen te realiseren. ,,We staan er hier niet vaak bij stil, maar er gebeurt in deze regio al heel veel moois als het gaat om de toekomst’', zegt Dijkhuis.

Groeiende groep

,,Beetje bij beetje ontstaat er een gevoel bij een groeiende groep mensen dat deze regio ook in 2030 een gezonde regio kan zijn, waar het goed is om te wonen, te werken en te ondernemen. Dat is niet onmogelijk, maar een kwestie van gewoon doen en dat is in Hardenberg al goed te zien.’’ Volgens Dijkhuis is het een goede ontwikkeling dat overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken. ,,Met elkaar moeten we op zoek naar betaalbare oplossingen, nieuwe manieren om beter om te gaan met de materialen en er samen voor zorgen dat we ons bewust worden van onze eigen keuzes, mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Dat kunnen we alleen samen.’'

Beer Tad