Begeleid wonen stopt in centrum Hardenberg, zoektocht naar andere woonruimte voor 18 cliënten

Zij gaat de komende tijd op zoek naar vervangende woonruimte voor het grootste deel van de bewoners. Het is de bedoeling dat zij op zichzelf gaan wonen in een huurhuis en dan ambulante begeleiding krijgen. Het is niet gezegd dat de bewoners allemaal in Hardenberg terecht komen. In samenspraak met de cliënten wordt gekeken waar ze het beste af zijn.

Limor beheert De Mulderij sinds tien jaar. Er wonen veelal mensen met verslavingsproblemen of psychische problematiek en vaak zijn ze enige tijd dakloos geweest. Mensen hebben er een eigen appartement en gezamenlijke ruimtes. Er is 24 uur per dag begeleiding.

Onrust

Het is de enige grootschalige woonvoorziening die Limor nog heeft in Overijssel, zegt woordvoerder Glenda Huisjes. De organisatie vindt het tegenwoordig beter als mensen gewoon op zichzelf wonen in een wijk. ,,Hoe meer je clustert, hoe meer overlast- en beheersproblemen je krijgt. Als je allerlei mensen bij elkaar zet met allemaal verschillende problemen geeft dat veel onrust. We horen dat ook van cliënten. Het zorgt voor prikkels die niet bijdragen aan hun herstel. Het is ook lastig als je net afgekickt bent en dan toch weer bij mensen komt te wonen die nog wel gebruiken. We kiezen nu veel meer voor hele kleinschalige voorzieningen voor mensen voor wie beschermd wonen nog steeds de beste optie is, of voor ons concept Housing First waarbij cliënten individueel in de wijk wonen."

Op slot