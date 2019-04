Bereikbaarheid van De Boshoek wordt onderzocht na ‘maatschappelijke onrust’

De gemeente Hardenberg laat een onafhankelijk verkeerskundig bureau de voor- en nadelen van de huidige afsluiting van de Hessenweg beschrijven, waarna het in juni een besluit neemt over eventuele openstelling van de kruising. Bewoners van de wijk Heemse zouden zodoende met de auto naar sportpark De Boshoek kunnen, zonder dat ze daarbij kilometers om moeten rijden.

De provincie en de gemeente Hardenberg hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de veiligheid op de N34 tussen Witte Paal en Coevorden te optimaliseren, maar de toegang tot sportpark De Boshoek als thuisbasis van HHC Hardenberg blijft de gemoederen bezig houden. In het verleden moest het verkeer op de N34 afslaan om de voetbalvelden te bereiken, maar die situatie was zo onveilig dat het ene ernstige ongeval op het andere volgde. Zo crashte een auto vol voetballers al eens op een vrachtwagen, en kwam een 80-jarige vrouw uit Delft na een aanrijding op het kruispunt in het ziekenhuis om het leven.

Maatschappelijke discussie

Dat kon zo niet langer, beslisten lokale en provinciale overheid, waarna de N34 grondig is aangepakt. Bij De Boshoek wordt het verkeer via een tunnel onder de N34 doorgeleid, maar die oplossing heeft een flinke maatschappelijke discussie losgemaakt, die door de gemeente getypeerd wordt als ‘onrust'. Zo moet er eerst gezigzagd worden over industrieterrein Haardijk om bij het sportpark te kunnen komen, en voorkomen paaltjes dat bewoners van de achtergelegen woonwijk de kortste route naar het park kunnen nemen. Sportverenigingen klommen eveneens in de pen, omdat nu de tunnel de enige weg is naar De Boshoek, en die bij een calamiteit onder de weg niet meer door hulpdiensten te bereiken zou zijn.

Paaltjes weghalen