Bergentheim is vóór duurzaam maar tegen windmolens

Ontsnapt stiertje na 'dagje uit' in Collendoorn weer op stal

6 februari Wijkagent Paul Masselink is samen met collega's vanmorgen een uur op zoek geweest naar een ontsnapte stiertje in de omgeving van de vuilstort van Collendoorn. Pas uren later kon melding gemaakt worden van de vondst van het dier. Dat is nu weer terug naar de stal.