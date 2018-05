Bergentheim wil station terug

De spoorbomen aan de Fliersdijk in Bergentheim sluiten dagelijks 124 keer, in 20 uur tijd. Maar de blauw-witte treinen op de Vechtdallijn razen het dorp voorbij, op weg naar Mariënberg of Hardenberg. Station Bergentheim werd in 1975 opgedoekt. ,,We willen niet langer alleen maar de lasten'', zeggen de bestuursleden Arend Jan en Bennie ten Brinke van Plaatselijk Belang Bergentheim. Deze week start PB daarom een posteractie voor een nieuw station.

Dorpsbewoners zijn opgeroepen een affiche voor 'heropening' van het gesloopte station achter hun ramen te plakken. Ook hangen op strategische punten spandoeken. Zoals bij de spoorwegovergang die gemiddeld zes keer per uur dicht gaat om een trein te laten passeren. Pal naast die overgang, bij de kruising van de Fliersdijk en de Stationsweg, stond tot dik veertig jaar geleden ook het stationsgebouw. ,,Het schuurt nog steeds dat ons station dicht moest'', blikt Arend Jan ten Brinke terug. ,,Bergentheim had sinds 1900 een station, met dagelijks 400 in- en uitstappers. Het is niet uit te leggen om één van de grootste plaatsen in de gemeente Hardenberg met 140 km per uur voorbij te razen.'' Zijn bijna-naamgenoot trok nog met de 'Banthumers' ten strijde naar Den Haag. ,,Als jongen van 18, 19 jaar, om bij de minister te protesteren tegen de sluiting. Maar het hielp allemaal niet, de NS sloot ons station'', vertelt Bennie ten Brinke. De goede busverbindingen die werden beloofd als alternatief kwamen er niet, sterker nog: ,,er wordt steeds verder ingekrompen en bezuinigd. Momenteel heeft Bergentheim geen openbaar vervoer meer in de avonduren en de weekeinden.''

Innige contacten

PB Bergentheim ijvert al sinds 2015 voor een nieuw station, sindsdien zijn vele gesprekken gevoerd met raadsleden en Overijsselse Statenleden. Ook zijn er innige contacten met diverse reizigersorganisaties. Zoals ALMA, de reizigersvereniging die eind jaren negentig met succes streed tegen opheffing van de spoorverbinding Almelo-Mariënberg en die lijn twee jaar geleden wist te verlengen tot Hardenberg. Nu streeft ALMA naar elektrificatie van deze lijn, waar verouderde diesels regelmatig vertraging en uitval van treinen veroorzaken. ,,Met de komst van elektrische treinen wordt de dienstregeling betrouwbaarder en kunnen de treinen sneller rijden. Dan wordt ook heropening van station Bergentheim mogelijk'', legt Arend Jan ten Brinke uit.

Elektrificatie

De PB-bestuursleden roepen inwoners van Bergentheim en omstreken op om massaal de petitie te ondertekenen waarin ALMA pleit voor elektrificatie van de spoorlijn, realisering van een station in Bergentheim, en doortrekken van de spoorverbinding van Almelo via Emmen naar Groningen. Daarvoor moet nog 18 kilometer spoorlijn worden aangelegd tussen Emmen en Stadskanaal. ,,Dan krijgen we een directe treinverbinding met de universiteitssteden Groningen en Enschede'', legt Bennie ten Brinke uit. ,,Besef wel dat we na Hardenberg en Dedemsvaart met 4.000 inwoners de grootste kern van de gemeente zijn, met als achterland ook nog eens dorpen als Kloosterhaar, Langeveen en Tubbergen. 'Leefbaarheid door bereikbaarheid' is ons motto. Goed openbaar vervoer en de woonsituatie versterken elkaar. Ons dorp beschikt over alle basisvoorzieningen, behalve goed openbaar vervoer.''

Visioenen

De nieuwe coalitie van CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA is ook voorstander van het doortrekken van het spoor richting het noorden en ziet visioenen van Hardenberg 'als knooppunt tussen de economische regio’s Groningen, Twente en Zwolle'. Daarnaast wil het gemeentebestuur zich inzetten voor een station in Bergentheim. ,,Het is echter de provincie die beslissingen moet nemen over deze Overijsselse spoorlijnen'', benadrukken beide PB-bestuurders. Samen met ALMA worden de komende maanden de pijlen dan ook gericht op de partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen op 20 maart 2019.

Petitie

De petitie, die tot nu toe is ondertekend door ruim 2.750 mensen, wordt eind 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Ondertekenen kan via de website 'spoorverbinding van Twente naar Groningen' op petities.nl.