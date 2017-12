Beroepen Doedagen in Hardenberg wijzen de weg tussen leger en couture

Voor elk wat wils op de Beroepen Doedagen in de Evenementenhal in Hardenberg. Veel kwebbelende dames bij de haarverzorging en stoere kerels bij de motorvoertuigentechniek. Maar een aantal gaat ook tegen de stroom in.

Het is alweer de achttiende keer dat de Beroepen Doedagen afgelopen woensdag en donderdag werden gehouden. Zo’n 2500 vmbo-leerlingen van 25 middelbare scholen hebben een ochtend of middag kennis gemaakt met drie beroepen naar keuze. Beroepen die aangeboden worden door verschillende ROC’s en AOC’s uit de omgeving. Scholieren hadden de keuze tussen 37 verschillende studierichtingen. Voor alle beroepen werden activiteiten georganiseerd zodat jongeren konden kijken of dit wat voor ze is.

Legertas

,,Wel zwaar die rugzak”, zegt de 13-jarige Sophie Rijstenberg over de legertas op haar rug. Met een paar zwarte vegen op haar gezicht loopt ze over houtenbalken, bekijkt ze een tank van binnen en past ze een legerpak aan. In de defensie werken lijkt haar wel wat. ,, Een collega van mijn vader gaat soms op missie. Hij vertelt er weleens wat over. Dat spreekt mij erg aan.”

Nu zit ze nog in het 2e jaar van de middelbare school. Maar ze ziet zichzelf later wel op missie gaan. ,,Ik hou van avontuur en een beetje spanning. Ik ben niet zo snel bang. Het lijkt me juist gaaf om steeds op missie te gaan. Ik ga graag naar het buitenland.” Dat ze hier als meisje in de minderheid is, maakt Sophie niks uit. Ze redt zich wel tussen de jongens. ,,Ik vind het eigenlijk alleen maar stoer dat ik als meisje hiervoor zou kiezen.”

Feestjurk

Hij houdt van kleding. En dan vooral van merkkleding. Met verschillende stoffen is de 13-jarige Bart Lanting bezig met het maken van een feestjurk bij de opleiding mode en design. Dat er bijna alleen maar meiden om hem heen staan, maakt hem niks uit. Hij geeft wel toe dat hij liever met jongens omgaat maar een groot punt maakt hij er niet van. Voor hem is het dragen van mooie merkkleding belangrijk. Zonder moeite noemt hij een tiental dure merken op. Een van zijn favoriete merken is Balmain.

Het lijkt hem wel wat om later een eigen merk op te richten. ,,Het dragen van merkkleding wordt steeds meer in. Ik zou wel een succesvol merk willen opzetten. En daarmee dan heel rijk worden.” Winkelen doet Bart vaak. Vooral online maar soms ook met vrienden in de stad. Maar of zijn liefde voor kleding alleen genoeg is om de modewereld in te gaan, weet hij nog niet zeker. ,,Ik ga ook nog naar andere richtingen kijken. Ik zie wel waar ik uiteindelijk voor ga kiezen.”

In ICT werken

Samen met een paar jongens zit Chiara Overgoor geïnteresseerd voor een groot computerscherm. De 14-jarige zit erover te denken om later in de ICT te werken. Het lijkt haar leuk om eigen websites te maken. Daar komt nog best veel bij kijken. Van het moeilijke, technische gedeelte schrikt ze niet af. ,,Des te leuker is het om uiteindelijk een mooi eindresultaat te hebben.” Ze denkt nog niet zo lang na over deze studierichting.