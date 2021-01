Bert (61) uit Gramsbergen heeft altijd buikpijn, maar is ‘chronisch positief': ‘Met dichten wil ik anderen een houvast geven’

Grootste kleindie­ren­show wil van Assen naar Hardenberg: ‘broedende kip niet storen’

22 januari Als alle seinen op groen gaan verhuist Dierenparade Noordshow naar de Evenementenhal in Hardenberg. De grootste kleindierententoonstelling van ons land kan niet langer gehouden worden in Expo Assen. De beoogde datum in Hardenberg, medio december, rijdt andere grote kleindierenshows zoals de Oneto in Enschede en de Hanzeshow in Kampen echter in de wielen. ,,De kip broedt nog’’, reageert Oneto-voorzitter Edgar de Poel te Groen in passende bewoordingen.