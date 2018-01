Bert Hutten wil met SGP in Hardenbergse raad

Hutten, onderwijzer van christelijke basisschool De Meele in Nieuwleusen en ouderling/scriba van de Gereformeerde Kerk hersteld in Lutten, rekent op één zetel maar hoopt op twee. Op die plek staat Martin Venema (35) uit Hardenberg, secretaris van de SGP-afdeling. Voorzitter Harm Spiker (Balkbrug) is de nummer drie op de twaalf mannen tellende lijst.

Hutten werkt al jaren in het onderwijs maar deed ook de opleiding bestuurskunde. ,,Na de Pedagogische Academie was ik onderwijzer op christelijke scholen in Rouveen, Spakenburg en Bergentheim. We zaten bij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, maar zijn overgestapt naar de Gereformeerde Kerken hersteld. Daardoor voldeed ik niet meer aan de statuten van de school in Bergentheim, en kreeg ontslag. Ik besloot toen de bestuursacademie te volgen, ik wilde beleidsmedewerker onderwijs worden bij een gemeente. In Hardenberg liep ik stage, na twee jaar was ik afgestudeerd. Ik solliciteerde veel, maar door gebrek aan ervaring en mijn hogere leeftijd werd ik niet aangenomen. Toen kon ik gelukkig weer onderwijzer worden, bij De Meele.''

Te vrij

In Lutten hielp Hutten met de oprichting van de gemeente van de Gereformeerde Kerken hersteld, waar hij ook ouderling en scriba is. Hoewel CDA en ChristenUnie in de gemeente Hardenberg al zeventien van de 31 zetels bezetten, vindt hij het nodig dat daar ook de SGP nog bij komt. ,,Na de kerkscheuring vinden we als Gereformeerde Kerken hersteld de ChristenUnie ook te vrij in de naleving van Gods Woord. Velen van ons zijn overgestapt naar de SGP. Landelijk vooral, gemeentelijk kon dat nog niet, want Hardenberg was een witte vlek. Toen ik als lijsttrekker werd gevraagd hoefde ik niet lang na te denken, het is belangrijk ook in Hardenberg het SGP-geluid te laten horen.''

Speerpunten

Speerpunten uit het verkiezingsprogramma, dat op 15 december door de leden is vastgesteld, zijn het opkomen voor de belangen van kleine kernen, met aandacht voor bijvoorbeeld dorpshuizen, onderwijs en zorg. ,,Naleving van de zondagsrust en het voorkomen van zondagopenstelling van winkels is een belangrijk speerpunt, daar staan we heel principieel in.''

Zetels

Hutten verwacht met de SGP één zetel te veroveren. ,,Maar sommigen hopen op twee. Dat is in Bunschoten ook gelukt, terwijl de CU er haar zetels behield. Dat zou voor Hardenberg ook mooi zijn.''