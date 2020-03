Berthil (37) uit Gramsbergen gaat terug in de tijd met zijn oude computerspellen

Buurt en Veldzicht om de tafel na snij-incident ex-pa­tiënt

7 maart Het incident waarbij een ex-patiënt van CTP Veldzicht in Balkbrug zichzelf verwondde, heeft vrijdagmiddag geleid tot een gesprek tussen de kliniek met een lokale klankbordgroep. ,,We beseffen dat de impact van zo’n actie groot is in het dorp’’, zegt communicatieadviseur René Hut. ,,Zeker voor het personeel van de supermarkt en de mensen die alles hebben zien gebeuren.’’