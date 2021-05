Beschonken bestuurder (32) rijdt motorrijder aan in Kloosterhaar en gaat rustig op bed liggen

Hardenberg­se filmmuzi­kant genomi­neerd voor ‘talenta­ward’

8 mei Een complete speelfilm met zijn muziek eronder. Daarvan droomt de 26-jarige Hardenberger Koen Cramer. Die droom staat nog steeds recht overeind, maar in zijn privéleven is het nodige veranderd. Tegelijkertijd is de muzikant genomineerd voor een talent award van Buma Music in Media, een prijs voor componisten die in de media werkzaam zijn, zoals televisie, commercials en games. Dat vraagt om een nieuwe balans.