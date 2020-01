Beschuit met blauwe muisjes! Seff is de eerste ziekenhuisbaby van dit decennium in onze regio

Eerste baby van Nederland

Seff is niet de eerste baby geboren in 2020. Ruud en Celeste ter Beek uit Lobith zijn de gelukkige ouders van de eerste baby die in 2020 in Nederland is geboren. Hun zoontje Dovi is tussen 5 en 10 seconden na de jaarwisseling geboren in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.