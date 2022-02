Beste jonge hoveniers van Nederlands strijden in Hardenberg om nationale titel

Koehandel met klanten failliete energiebe­drij­ven: Consumen­ten­bond wil dat overheid optreedt

De consumentenbond wil dat klanten van failliet verklaarde energiebedrijven beter worden beschermd. Nu worden ze doorverkocht aan de hoogste, maar niet perse beste bieder. Zo gingen eind 2021 2600 klanten van Naked Energy over naar DGB Energie uit Hardenberg, dat vorig jaar in opspraak raakte en 450.000 euro betaalde voor de nieuwe klanten. De klachten zijn niet van de lucht: er worden te hoge bedragen afgeschreven en communicatie is niet of nauwelijks mogelijk.

18 februari