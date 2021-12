Bestelbus balanceert op het randje boven het kanaal na aanrijding in de Krim

Deze school in Balkbrug komt met nieuw onderwijs­con­cept: ‘Minder snel kinderen naar huis sturen’

De Prinses Margrietschool Balkbrug heeft als een van de eerste basisscholen in de Vechtdalregio het ‘unit-onderwijs’ geïntroduceerd. Meer kinderen, maar er staan wel twee leerkrachten voor de groep. Is dit het antwoord op het lerarentekort in het basisonderwijs? ,,Je hoeft minder snel kinderen naar huis te sturen.’’

30 november