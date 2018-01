Bestuurder onder invloed aangehouden na aanrijding in Dedemsvaart

Karttalent Haverkort uit Hardenberg geeft extra gas met Zanardi

25 januari Voor het tweede jaar op rij en de vierde keer in totaal is karter Kas Haverkort woensdagavond uitgeroepen tot sporttalent van het jaar in de gemeente Hardenberg. De 14-jarige coureur uit Rheezerveen werd afgelopen seizoen Duits juniorenkampioen en debuteert dit jaar in de OK-klasse als fabriekscoureur van Zanardi.