Bestuurster vlucht nadat ze met auto paal in Lutten ramt

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 22.40 uur op de Dedemsvaartseweg-Zuid in Lutten. De auto botste frontaal op de bewegwijzeringspaal en liep zware schade op, vooral aan de voorkant. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig weggehaald. Hoe het ongeval kon gebeuren, is onduidelijk.

Verdwenen

Meerdere politieauto’s kwamen ter plaatse, maar daar ontdekten agenten dat de bestuurder van de gecrashte auto was verdwenen. Dat duurde echter niet lang. Na onderzoek kon zij even later ergens anders alsnog worden getraceerd, laat woordvoerder José Albers van de Politie Oost-Nederland weten.

Het gaat om een 27-jarige vrouw uit de gemeente Hardenberg. Zij is niet aangehouden nadat ze was gevonden. Ze raakte gewond bij het ongeluk en moest zich laten behandelen. Waarom de vrouw de plaats van het ongeluk verliet, is nog niet duidelijk. Hier zal ze binnenkort over worden verhoord.