'Betaald parkeren in Hardenberg afschaffen? Ik zeg doen!'

Het is de vaste overtuiging van Eduard Plate (59) dat Hardenberg keuzes moet maken op het gebied van parkeren en zondagopenstelling. Het gaat dan wel de goede kant op in de stad, ,,maar de situatie is nog broos, er valt veel te winnen.'' De centrummanager, de man die is aangesteld om het centrum met alles wat het te bieden heeft bruisend, aantrekkelijk en economisch gezond te houden, heeft zelf die keuzes al gemaakt: Schaf betaald parkeren af en doe ook eens aan zondagopenstelling. Richting gemeente, politiek en ondernemers heeft hij zich hard gemaakt voor die in zijn ogen broodnodige veranderingen. De tijd er rijp voor, meent hij. ,,Het zijn politieke keuzes die gemaakt moeten worden. Broodnodig voor een duurzame economie.''

Consumenten in Hardenberg klagen al jaren over betaald parkeren in het centrum. Waarom nu afschaffen terwijl de economie aantrekt?

,,Voor Nederlanders, vooral buiten de grote steden, zijn parkeerkosten reden nummer één om minder naar het centrum te gaan. Ook vanwege het gedoe. Gratis parkeren met blauwe zones geeft het centrum een faire concurrentiepositie en geeft ondernemers een belangrijke steun in de rug. Steenwijkerland, Raalte en Nijverdal zijn Hardenberg voorgegaan richting afschaffen van betaald parkeren. Wij zijn als Hardenberg dé winkelstad van het Vechtdal, we hebben meer dan een miljoen overnachtingen van vakantiegangers. De consument kiest vaker voor andere kooplocaties. Dus wij zeggen als centrummanagement: laten we open met de gemeente kijken hoe we dit kunnen oplossen. Er zitten bijvoorbeeld ook veel kosten aan betaald parkeren. Ik zeg: doen.''

Nog een heet hangijzer in Hardenberg: op zondag trekt een hele vloot inwoners naar elders om daar in de supermarkt inkopen te doen. Dezelfde mensen worden shoppend in andere steden als Coevorden en Ommen gesignaleerd als daar een koopzondag is. Hoe kijkt de centrummanager hier tegenaan?

,,Je ontkomt er bijna niet aan om als Hardenberg mee te gaan. Daarom pleiten we pleit ik ook voor vrijwillige openstelling op zondag voor supermarkten en een serie koopzondagen in de zomer en december. Het consumentengedrag is nu eenmaal veranderd. Mijn indruk is dat er - net als voor het afschaffen van betaald parkeren - steeds meer begrip komt. En het is een feit: de zondag is de snelst groeiende dag qua winkelbezoek koop''

Intussen doet ondernemend Hardenberg het zo slecht niet. Als je door het centrum wandelt zie je minder lege winkelpanden dan voorheen. Is dat ook uw indruk?

,,Per saldo zijn er in mijn periode twaalf winkels bijgekomen. Het sentiment is ook gedraaid en positiever geworden. Niet alleen door mij, het is een kwestie van samenwerking. Ik probeer het toeval te helpen. Maar er zijn nog genoeg wensen. Zo vind ik het jammer dat het voormalige pand van de Blauwe Shop (modezaak, red) nog steeds leegstaat. Het is een beeldbepalend pand op een prominente plek. Er is een dreamteam van Hardenbergse ondernemers gevormd. Ze denken mee.''

Vorig jaar hoorde je vaak dat de huurprijzen gewoon veel te hoog waren. Is dat nog zo?