Betaalt heel Hardenberg mee aan afschaffing betaald parkeren?

Mijden klanten het centrum van Hardenberg omdat ze moeten betalen voor een parkeerplek? Dat moet blijken uit een groot onderzoek, dat de gemeente in de tweede helft van dit jaar wil laten uitvoeren. Daarin wordt ook gekeken of middenstanders mee moeten betalen aan eventuele afschaffing, of alle inwoners van Hardenberg gezamenlijk via een jaarlijkse bijdrage.

In het onderzoek wordt het financiële plaatje van het huidige systeem vergeleken met de mogelijke gevolgen van een aanpassing van het parkeerbeleid. Zo wordt niet alleen gekeken naar het rigoureus afschaffen van betaald parkeren, maar bijvoorbeeld ook naar het inkrimpen van het gebied waarin betaald moet worden voor een parkeerplaats. Ook wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van gratis parkeren tijdens de eerste twee uur, en eventuele andere aanpassingen of maatregelen om centrumbezoek aantrekkelijker te maken.

Scenario's

Alle scenario’s worden beoordeeld op kosten, opbrengsten maar zeker ook op de kwaliteit van het centrum voor winkeliers, bewoners, bezoekers enzovoorts, zo schrijft het nieuwe college van B en W in een reactie op schriftelijke vragen van 50Plus-raadslid Gijs Schuurman over het betaald parkeren in Hardenberg.

Omdat afschaffing geld kost moet ook gekeken worden naar alternatieve inkomsten. Moet de middenstand meebetalen, zoals bijvoorbeeld in Raalte het geval is? Of zouden inwoners een jaarlijkse bijdrage moeten betalen?

Vergunningen

Ook wordt handhaving van betaald parkeren en vergunningen belicht. De gemeente zou de zone-indeling voor vergunninghouders ook kunnen wijzigen, waardoor medewerkers van bedrijven 'wat verderop' moeten parkeren en meer parkeerruimte in de stadskern vrijkomt voor winkelend publiek. In het onderzoek worden eveneens de ervaringen met afschaffing van betaald parkeren in enkele omliggende gemeenten meegenomen.

Deze en nog veel meer vragen worden voorgelegd aan een externe deskundige, die bij het onderzoek ook nauw moet gaan samenwerken met de Hardenbergse centrummanager Eduard Plate.

