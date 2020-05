Betalen voor parkeren in Hardenberg gaat volgende week weer in

De gemeente Hardenberg stapte gedurende de coronacrisis tijdelijk af van het betaald parkeren. De slagbomen van de parkeervoorzieningen in het centrum van Hardenberg gingen omhoog, om tegemoet te komen aan de zorgen van inwoners en ondernemers: veel mensen raakten de parkeerapparatuur liever niet aan om besmetting te voorkomen. De parkeerautomaten op straat waren daarom sinds 1 april afgeschermd. Mensen die de noodzakelijke boodschappen deden in het centrum, konden parkeren zonder de parkeerapparatuur aan te raken.

Rechtsongelijkheid

De fractie van 50PLUS was niet helemaal gelukkig met de situatie, omdat bijvoorbeeld ondernemers die parkeren met een abonnement door moesten blijven betalen. Uit de schriftelijke vragen blijkt dat de partij het heeft over ‘een stuk rechtsongelijkheid’. Maar volgens de burgemeester en wethouders is dat niet zo, omdat het alleen gaat om het tijdelijk uitschakelen van de apparatuur. En dus niet om het betaald parkeren in zijn geheel op te heffen. Want in dat geval ‘zou een compensatie op zijn plek zijn’, volgens het college.