Beursvloer Hardenberg moet een ton aan maatschappelijke matches opleveren

'Dit is Hardenberg’ opent theater­week­end in Voorvegh­ter

20 januari Dit is Hardenberg. Dat is de titel van de voorstelling waarin Marcel van Roosmalen, Roelof de Vries en Jan Dirk van der Burg onderzoeken hoe ‘gewoon’ Hardenberg wel niet is. Vrijdagavond staat het trio op de planken bij de start van het Nationale Theaterweekend in de Voorveghter. Waarbij ook waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers en dominee Wim van der Wel hun oordeel mogen vellen over Hardenberg.